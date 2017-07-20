США провели в Совбезе ООН брифинг по типу ракеты, которую запустила КНДР

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли провела брифинг для коллег по Совбезу для ознакомления с разведывательной информацией о том, что КНДР осуществила пуск межконтинентальной ракеты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов во всемирной организации.

На встрече, по данным агентства, присутствовали в том числе представители РФ и КНР. Как сообщили дипломаты агентству, Россия выступила с предположением по обмену информацией по ракетному пуску между российскими и американскими военными экспертами.

Ранее в июле Россия направила в ООН документы о ракетном пуске КНДР, которые подтверждают, что КНДР 4 июля испытала ракету средней дальности. Справка российского министерства обороны и схема полета ракеты были распространены как документ Совета Безопасности ООН.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил на заседании, что ситуация вокруг пуска баллистической ракеты КНДР требует тщательного изучения. Постпред США Никки Хейли тогда заявила, что США будут "рады предоставить" данные о том, что запущенная КНДР ракета была межконтинентальной.