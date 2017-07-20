ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заявил газете New York Times, что расследования по "делу РФ" не должно касаться финансов его семьи.
"Отвечая на вопрос, пересечет ли (спецпрокурор по РФ Роберт) Мюллер "красную черту", если распространит расследование на финансы его семьи, помимо взаимосвязи с РФ, Трамп отметил: "Я бы сказал, да", — говорится в изложении беседы.
Президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведется. "Я не нахожусь под расследованием. За что? Я не сделал ничего неправильного", — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank отклонил запрос демократов в палате представителей США, которые просили предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа, чтобы установить возможную связь с Россией.
Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".