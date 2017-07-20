Трамп заявил, что не нуждался в компромате на Клинтон от России

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times заявил в среду, что не нуждался в компромате на Клинтон от России.
Старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.