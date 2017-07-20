ООН зафиксировала в Боливии рост плантаций коки на 14%

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. Площадь плантаций коки в Боливии впервые за пять лет снижения выросла на 14% по итогам 2016 года, говорится в опубликованном в среду докладе управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (UNODC).

Сейчас общая площадь таких посадок составляет 23,1 тысячи гектаров. При этом больше всего посадок сосредоточено в районе Юнгас-де-Ла-Пас – порядка 68%. Представитель UNODC в Боливии Антонио Де Лео отмечает, что потенциальные возможности Боливии в части производства коки оцениваются в 38 тысяч тонн (на 17% выше оценки 2015 года). При этом стоимость всей продукции на месте составляет 276 миллионов долларов, что равно 0,8% ВВП Боливии, или 7,3% ВВП всего сельскохозяйственного сектора страны, передает агентство ABI.

По данным ООН, в 2014–2015 году площадь посадок коки в Боливии сократилась на 1%, или на 200 гектаров. При этом ранее президент Боливии Эво Моралес говорил, что в период 2011–2014 годов плантации коки в стране удалось уменьшить сразу на 34%.

Моралес в свое время был профсоюзным лидером "кокалерос" — крестьян, выращивающих коку. Он является сторонником легализации коки. Традиционное использование коки в Боливии он называет частью культуры Анд и неоднократно выступал с высоких трибун, в том числе ООН, с этими предложениями. Для наглядности Моралес даже жевал листья коки на конференции ООН по наркотикам.