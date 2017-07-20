В ЕП призвали ЕС и Россию к укреплению сотрудничества в сфере защиты данных

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. ЕС и России следует укреплять сотрудничество в сфере защиты информационных потоков, заявил РИА Новости докладчик Европарламента по вопросу регулирования в области защиты данных Ян Филипп Альбрехт.

"Между Европейским союзом и РФ должно быть больше общего в области защиты данных для гарантии того, что права на конфиденциальность и защиту информации соблюдаются", — сказал Альбрехт.

Он отметил, что адекватного решения в отношении России, которое обеспечило бы надлежащий уровень защиты данных, нет. "Если компании захотят направить информацию из Европейского союза в Россию, им необходимо будет внести соответствующий пункт в соглашение с органом по защите данных", — отметил он.