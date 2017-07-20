Отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона американцев, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Отмена реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare, лишит страховки десятки миллионов американцев, хотя и существенно сократит дефицит бюджета, считают специалисты беспартийного Бюджетного управления конгресса (CBO).

Согласно подсчетам управления, если реформа будет отменена, и замены ей не будет предложено, за последующее десятилетие без медицинского страхования останутся 32 миллиона граждан США, а бюджетный дефицит за тот же период сократится на 473 миллиарда долларов.

"Число незастрахованных людей вырастет в 2018 году на 17 миллионов по сравнению с реализацией нынешнего закона. Это число вырастет до 27 миллионов в 2020 году… и до 32 миллионов в 2026 году", — говорится в докладе.

Республиканское большинство сената пыталось вслед за палатой представителей выработать замену Obamacare, но дважды не могло набрать большинства голосов. Республиканцы намерены провести на следующей неделе голосование по "простой" отмене реформы, а замену ей разработать потом. Пока что большинства не набирается и для этого голосования, но республиканцы все равно намерены его провести, чтобы оказать политическое давление на несогласных сенаторов в собственной фракции.

Кроме того, страховые полисы на индивидуальном рынке подорожают в 2018 году сразу на 25% и удвоятся в цене к 2026 году, прогнозирует CBO.

Бюджетное управление конгресса пользуется авторитетом в обществе, просчитывая экономические последствия законопроектов, которые предлагают партии в конгрессе. Республиканцы ранее неоднократно критиковали СВО за слишком мрачные, по их мнению, оценки по отмене Obamacare.

Здравоохранение является одной из наиболее острых политических проблем в США. Американцы тратят 18% крупнейшего в мире ВВП на здравоохранение, которое в США остается наиболее дорогостоящим в мире.

Реформа, проведенная бывшим президентом Бараком Обамой в 2010 году, повысила налоги на здравоохранение и предписала всем американцам приобретать медстраховку, взамен пообещав расширение медицинской помощи бедным и субсидии на приобретение страховых полисов. Эта реформа позволила приобрести страховку миллионам американцев.

При этом Obamacare испытывает серьезные трудности. Повышение налогов и предписание покупать страховые полисы непопулярны среди американцев. Увеличить конкуренцию среди страховщиков путем создания специальных бирж также не удалось — напротив, в ряде штатов осталось не более одной страховой фирмы, предоставляющей индивидуальные услуги населению, а в некоторых округах отдельных штатов таких страховщиков теперь нет совсем. При этом стоимость страховки и медицинских услуг продолжает расти.

При любом развитии событий республиканцы, по-видимому, будут вынуждены сохранить наиболее популярные положения Obamacare, такие как запрет страховщику отказывать людям в страховке на том основании, что они уже были чем-либо больны до покупки полиса. Также республиканцы пока не предложили четкого решения вопроса, каким образом можно снизить государственные расходы на здравоохранение и при этом сдержать рост цен для потребителей.