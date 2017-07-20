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В мире

Отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона американцев, считают эксперты

01:1720.07.2017
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© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США. Архивное фотоАвтомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Отмена реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare, лишит страховки десятки миллионов американцев, хотя и существенно сократит дефицит бюджета, считают специалисты беспартийного Бюджетного управления конгресса (CBO).

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп просит сенат не уходить на каникулы, пока не будет отменена Obamacare
Согласно подсчетам управления, если реформа будет отменена, и замены ей не будет предложено, за последующее десятилетие без медицинского страхования останутся 32 миллиона граждан США, а бюджетный дефицит за тот же период сократится на 473 миллиарда долларов.

"Число незастрахованных людей вырастет в 2018 году на 17 миллионов по сравнению с реализацией нынешнего закона. Это число вырастет до 27 миллионов в 2020 году… и до 32 миллионов в 2026 году", — говорится в докладе.

Капитолий. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Сенат США проголосует по отмене Obamacare, несмотря на вероятность неудачи
Республиканское большинство сената пыталось вслед за палатой представителей выработать замену Obamacare, но дважды не могло набрать большинства голосов. Республиканцы намерены провести на следующей неделе голосование по "простой" отмене реформы, а замену ей разработать потом. Пока что большинства не набирается и для этого голосования, но республиканцы все равно намерены его провести, чтобы оказать политическое давление на несогласных сенаторов в собственной фракции.

Кроме того, страховые полисы на индивидуальном рынке подорожают в 2018 году сразу на 25% и удвоятся в цене к 2026 году, прогнозирует CBO.

Бюджетное управление конгресса пользуется авторитетом в обществе, просчитывая экономические последствия законопроектов, которые предлагают партии в конгрессе. Республиканцы ранее неоднократно критиковали СВО за слишком мрачные, по их мнению, оценки по отмене Obamacare.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп заявил, что "очень разочарован" провалом отмены Obamacare
Здравоохранение является одной из наиболее острых политических проблем в США. Американцы тратят 18% крупнейшего в мире ВВП на здравоохранение, которое в США остается наиболее дорогостоящим в мире.

Реформа, проведенная бывшим президентом Бараком Обамой в 2010 году, повысила налоги на здравоохранение и предписала всем американцам приобретать медстраховку, взамен пообещав расширение медицинской помощи бедным и субсидии на приобретение страховых полисов. Эта реформа позволила приобрести страховку миллионам американцев.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканцев в сенате заявил, что попробует отменить Obamacare
При этом Obamacare испытывает серьезные трудности. Повышение налогов и предписание покупать страховые полисы непопулярны среди американцев. Увеличить конкуренцию среди страховщиков путем создания специальных бирж также не удалось — напротив, в ряде штатов осталось не более одной страховой фирмы, предоставляющей индивидуальные услуги населению, а в некоторых округах отдельных штатов таких страховщиков теперь нет совсем. При этом стоимость страховки и медицинских услуг продолжает расти.

При любом развитии событий республиканцы, по-видимому, будут вынуждены сохранить наиболее популярные положения Obamacare, такие как запрет страховщику отказывать людям в страховке на том основании, что они уже были чем-либо больны до покупки полиса. Также республиканцы пока не предложили четкого решения вопроса, каким образом можно снизить государственные расходы на здравоохранение и при этом сдержать рост цен для потребителей.

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