Отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона американцев, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Отмена реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare, лишит страховки десятки миллионов американцев, хотя и существенно сократит дефицит бюджета, считают специалисты беспартийного Бюджетного управления конгресса (CBO).
"Число незастрахованных людей вырастет в 2018 году на 17 миллионов по сравнению с реализацией нынешнего закона. Это число вырастет до 27 миллионов в 2020 году… и до 32 миллионов в 2026 году", — говорится в докладе.
Кроме того, страховые полисы на индивидуальном рынке подорожают в 2018 году сразу на 25% и удвоятся в цене к 2026 году, прогнозирует CBO.
Бюджетное управление конгресса пользуется авторитетом в обществе, просчитывая экономические последствия законопроектов, которые предлагают партии в конгрессе. Республиканцы ранее неоднократно критиковали СВО за слишком мрачные, по их мнению, оценки по отмене Obamacare.
Реформа, проведенная бывшим президентом Бараком Обамой в 2010 году, повысила налоги на здравоохранение и предписала всем американцам приобретать медстраховку, взамен пообещав расширение медицинской помощи бедным и субсидии на приобретение страховых полисов. Эта реформа позволила приобрести страховку миллионам американцев.
При любом развитии событий республиканцы, по-видимому, будут вынуждены сохранить наиболее популярные положения Obamacare, такие как запрет страховщику отказывать людям в страховке на том основании, что они уже были чем-либо больны до покупки полиса. Также республиканцы пока не предложили четкого решения вопроса, каким образом можно снизить государственные расходы на здравоохранение и при этом сдержать рост цен для потребителей.