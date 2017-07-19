Обмен пленными в Донбассе обсудят на видеоконференции 31 июля

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Обмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фото

Обмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по Донбассу планируют обсудить в ходе видеоконференции 31 июля вопрос обмена пленными, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

"На заседании группы по гуманитарным вопросам достигнута договоренность о проведении 31 июля видеоконференции, в ходе которой планируется обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц", — заявила Кобцева.