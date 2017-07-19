СМИ узнали, что госдеп закрывает ведомство по вопросам кибербезопасности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдепартамент США собирается закрыть ведомство, отвечающее за международную координацию вопросов кибербезопасности, передает агентство Блумберг со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как пояснили собеседники агентства, пожелавшие остаться неназванными, ведомство перейдет в ведение бюро по экономическим и бизнес-вопросам. Его глава теперь не будет, как ранее, отсчитываться напрямую перед госсекретарем.

Ранее СМИ сообщали, что высокопоставленный американский дипломат Крис Пейнтер, отвечающий за вопросы безопасности в киберпространстве, покинет свой пост в конце июля. Сообщалось, что Пейнтер запустил межправительственные дискуссии, так называемые "кибердиалоги", с другими странами, чтобы помочь уменьшить киберугрозы и уровень преступности.