В ПМР оппозиция требует проверить экс-президента Смирнова на коррупцию

ТИРАСПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Союз оппозиционных сил Приднестровья потребовал от правоохранительных органов проверить причастность к коррупции и хищениям первого президента ПМР Игоря Смирнова, основавшего и руководившего непризнанной республикой с 1991 по 2011 годы.

Как сообщается в заявлении, размещенном на сайте Приднестровской коммунистической партии (ПКП), Союз оппозиционных сил "требует от министерства внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета и комитета госбезопасности ПМР начать расследование по многочисленным фактам коррупции, уничтожения государственной собственности, хищениям в особо крупных размерах и другим преступлениям, причинившим невосполнимый ущерб Приднестровью за период с 1992 по 2011 годы, проверив на причастность к этим фактам, в том числе, и первого президента ПМР Смирнова Игоря Николаевича".

Авторы документа полагают, что во время президентства Смирнова "началось разрушение приднестровской экономики". "Именно по его инициативе множество промышленных предприятий были приватизированы за малую часть их настоящей стоимости, а колхозы доведены до банкротства и ликвидированы, что существенно подорвало продовольственную безопасность республики", — отмечается в заявлении.

Союз оппозиционных сил Приднестровья образован в этом году. В него вошли Приднестровская компартия, Общественная организация социальной защиты детей войны 1941-1945 годов, Объединение крестьян республики, редакция газеты "Правда Приднестровья" (орган ПКП), отдельный Бендерский казачий округ, общественное движение "Справедливый Союз" и комсомол Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.