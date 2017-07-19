МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обращение Государственной Думы к европарламентариям противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма – значимый шаг, Россия и Европа должны находить общие точки соприкосновения и помнить о том, что вместе победили мировое зло, заявил РИА Новости в среду научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Ранее Госдума приняла обращение, в котором призывает европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма.

"Безусловно, обращение Государственной Думы — очень важный, значимый шаг. Я думаю, что к нему должна прислушаться вся европейская общественность, поскольку снос памятников благодарности Красной Армии есть, по сути дела, надругательство над памятью тысяч советских солдат, которые положили свои жизни за освобождение Европы", — сказал Мягков.

По его словам, к заявлению Госдумы должны прислушаться те люди, которые считают, что у Европы и России есть общие точки соприкосновения. "У нас есть общие места памяти, есть общая память о Второй мировой войне, в которой мы были на одной стороне и победили общее мировое зло. Чтобы оно не возродилось, мы должны поставить заслон всем попыткам дегероизации советской армии, осквернения памяти, фальсификации истории третьего Рейха", — подчеркнул собеседник агентства.

Мягков добавил, что также необходимо проводить политику культурного просвещения Европы с помощью исторических и документальных кинофильмов и выставок.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.