Рябков: доступ к российской дипсобственности не является предметом сделок

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вопрос об обеспечении доступа к российской дипсобственности в США — это не предмет торга и сделок, Москва требует ее возврата без условий, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не допускаем никаких условий, при которых нам эта собственность может быть возвращена. Это не предмет торга", — сказал высокопоставленный дипломат в программе "60 минут" на канале "Россия-1".

По его словам, многие допускают, что нынешняя администрация США "склонна к таким сделкам".

"Мы пока не видим не то что признаков подготовки неких сделок, мы не видим оснований даже задумываться в этих категориях, поскольку нам нужно просто вернуть то, что нам принадлежит. Действия США — это грубейшее нарушение Венской конвенции и других соглашений", — подчеркнул Рябков.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.