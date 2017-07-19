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В мире

Организатор: автопробег дружбы поможет немцам разрушить стереотипы о России

20:4419.07.2017
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© Фото : аккаунт Freundschaftsfahrt Russland 2017 в сети facebookАвтопробег Druschba Берлин-Москва от Бранденбургских ворот. Архивное фотоАвтопробег Druschba Берлин-Москва от Бранденбургских ворот. Архивное фото
© Фото : аккаунт Freundschaftsfahrt Russland 2017 в сети facebook

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автопробег дружбы из Берлина в Москву, который пройдет с 23 июля по 13 августа, поможет его участникам из Германии разрушить ложные стереотипы о России, составить объективное представление о нашей стране и стать своеобразными проводниками для своих соотечественников, считает российский координатор проекта Эльвира Исмагилова.

Автопробег Druschba Берлин-Москва у Бранденбургских ворот. Архивное фото
© Фото : Druschba Global e.V.
Участники автопробега дружбы Берлин-Москва посетят 45 городов

Она рассказала, что автопробег состоит из семи маршрутов, проходящих через 40 городов России, что в общей сложности составляет более 40 тысяч километров пути. Маршруты пройдут через Калининград, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Брянск, Курск, Ставрополь, Грозный, Краснодар, Севастополь и другие города.

Это уже второй автопробег из Германии в Россию. В августе прошлого года в автопробеге приняло участие 250 немецких граждан с целью, "вопреки санкциям и угрозам продвижения НАТО на восток, вопреки сообщениям западных СМИ, выразить искреннее желание дружбы, взаимопонимания и сотрудничества немецкого народа народу России".

Личный опыт

"Действительно, люди на Западе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, ничего о России не знают. Одной из целей проекта остается идея показать Россию во всем ее разнообразии, кроме столиц, ее самобытную культуру, чтобы как можно больше людей узнали о нашей стране. Можно сказать, что автопробег – это своеобразный прикладной проект. Люди, которые проедут по одному из маршрутов автопробега, станут живыми проводниками по России, которые, используя сой личный опыт, смогут рассказать о России и порекомендовать другим такое путешествие", — рассказала в среду РИА Новости Исмагилова.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре. 28 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По ее словам, представители разных земель со всей Германии выразили желание принять участие в этом автопробеге, есть граждане и других западных стран. "Всего в мероприятии представлены 16 государств, но основная часть – это немцы, в большинстве из Западной Германии", — уточнила организатор.

Вклад в развитие туризма

Исмагилова подчеркнула значение автопробега в развитие туризма, так как участники проекта могут потом поехать в Россию уже как самостоятельные туристы.

"В прошлом году, после первого автопробега, примерно 20% участников обратились за визой и уже отправились в Россию сами. Люди уже не боялись такого путешествия, сами бронировали отели, покупали авиабилеты, и в этом большая заслуга туристической компании, которая помогла преодолеть им страхи и ложные стереотипы о России. Идея дружбы и мира, идея народной дипломатии в проекте автопробега прекрасно сочетаются с туризмом и работают вместе", — считает собеседница агентства.

Автопробег дружбы Берлин-Москва – это общественная инициатива, реализуемая некоммерческой организацией Druschba Global e.V. при технической и организационной поддержке туристической компании Paneurasia.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"С немецкой стороны туристическая компания Paneurasia занимается организационной деятельностью, она обеспечивает участников автопробега визами, консультирует их по тому миллиону вопросов, которые у них возникают, заказывает автобусы, организует культурные мероприятия, рекомендует отели в разных городах России и многое другое", — рассказала Исмагилова.

Она добавила, что в марте Paneurasia презентовала проект Автопробега дружбы из Берлина в Москву на Международной туристической выставке ITB в Берлине, где были представлены те регионы России, через которые пройдет автопробег. По словам Исмагиловой, российские региональные туристско-информационные центры присылали организаторам автопробега в Германию специальные информационные материалы, рекламные буклеты о том или ином регионе.

© Фото : Druschba Global e.V.Автопробег Druschba Берлин-Москва у Бранденбургских ворот
© Фото : Druschba Global e.V.
Автопробег Druschba Берлин-Москва у Бранденбургских ворот
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