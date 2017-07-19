В Госдепе рассказал, как удалось снизить активность ИГ* в интернете

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Благодаря сотрудничеству США и их партнёров с соцсетями удалось значительно снизить активность в интернете "Исламского государства"*, говорится в докладе госдепартамента США по контртеррористической деятельности за 2016 год.

При этом интернет продолжал быть основным ресурсом террористической группы для вербовки в прошлом году, отмечается в документе.

"Набор экстремистов через социальные сети оставался центральным элементом террористической кампании ИГ* в 2016 году. Соединенные Штаты и их партнеры тесно сотрудничали с группами в социальных сетях и другими лицами, чтобы законно противостоять и сокращать использование интернета в террористических целях", — отмечается в докладе, размещённом на сайте ведомства.

"Отчасти благодаря этим усилиям объем контента ИГ* в интернете снизился на 75% с августа 2015 года по август 2016 года, а трафик ИГ* через Twitter снизился на 45% с середины 2014 года до середины 2016 года", — отмечает госдеп.

"Это совпало с резким сокращением ежемесячных релизов официальных СМИ от ИГ* с 761 в августе 2015 года до 194 в августе 2016 года… Более того, ИГ* имело 19 активных средств массовой информации в начале 2017 года и, по меньшей мере, сорок в 2015 году, согласно исследованию, опубликованному Советом по международным отношениям", — добавляет ведомство.

*террористическая группировка, запрещенная в России