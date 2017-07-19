В Нью-Йорке при крушении вертолета никто не пострадал

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В результате инцидента с вертолетом у побережья острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке никто не пострадал, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что легкий многоцелевой вертолет Robinson R44 с тремя людьми на борту упал примерно в 800 метрах от берега.

Как стало известно, пилот подал сигнал об экстренной ситуации. В последний момент воздушное судно удалось в экстренном порядке посадить на воду.

По уточненным данным, на борту находились два человека. При посадке они оказались в воде, но полиции удалось их оперативно спасти.