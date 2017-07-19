ДНР и ЛНР настаивают на разведении сил в Станице Луганской в ближайшие дни

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик настаивают на разведении сил в районе Станицы Луганской в Донбассе в ближайшие дни, помех для этого, кроме нежелания Киева нет, заявила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

При этом она отметила, что сторонам удалось прийти к пониманию необходимости завершения отвода сил на данном участке. "Однако определенной даты запланировано не было", — добавила Талакина.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.