Британский фрегат, заложенный в 1992 году, сопроводил новейший эсминец КНР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Командование ВМС Великобритании отправило фрегат, заложенный почти 25 лет назад, следить за новейшими кораблями китайских ВМС, которые проходили через Ла-Манш перед совместными учениями с Россией, пишет The Telegraph.

Три китайских корабля в выходные прошли проливом Па-де-Кале, отделяющим Великобританию от материковой Европы. По данным китайской Global Times, среди них был ракетный эсминец типа 052D. Новейший корабль, построенный в 2015 году, оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой и установками вертикального пуска ракет. Данный корабль — представитель самого современного на сегодняшний день типа ракетных эсминцев ВМС НОАК, утверждает издание. Этот "смертоносный" корабль способен эффективно противостоять атакам самолетов, подводных лодок и противокорабельных ракет противника, пишет Daily Star.

Командование ВМС Великобритании срочно выслало для сопровождения китайских кораблей фрегат типа 23 "Ричмонд". Он был заложен в 1992 году.

В дальнейшем в Северном море китайский отряд сопровождали корабли ВМС Нидерландов, отмечает The Telegraph.

Ранее китайские корабли провели учения в Средиземном море, напоминает британская газета. По мнению автора статьи, эти действия стали "демонстрацией силы" и возросшего военного потенциала Пекина.

© Фото : Koninklijke Marine Китайское военное судно "Хэфей" в Северном море. 17 июля 2017 © Фото : Koninklijke Marine Китайское военное судно "Хэфей" в Северном море. 17 июля 2017

Как уточнил представитель Балтийского флота РФ капитан первого ранга Роман Мартов, отряд во главе с эсминцем "Хэфэй" с 21 июля будет принимать участие в российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2017". Этот визит в Балтийское море станет первым в истории для кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, подчеркнул он.