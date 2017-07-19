Госдеп похвалил Катар за борьбу с терроризмом, несмотря на критику Трампа

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США в ежегодном докладе высоко оценил усилия Катара по борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп в июне обвинил Катар в финансировании терроризма "на высоком уровне" и заявил, что пора положить этому конец.

При этом в докладе госдепартамента по терроризму Катар предстает как страна, прилагающая все усилия для борьбы с терроризмом.

"США и Катар в 2016 году поддерживали крепкое партнерство и сотрудничали на региональном и международном уровне по борьбе с терроризмом, правоохранительной деятельности и верховенству закона. Учреждения США активно и весьма продуктивно вели диалог с катарскими коллегами и тесно работали по обмену и оценке антитеррористической информации", — говорится в докладе.

Отмечается роль Катара в коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и предложение Дохи разместить на своей территории базу для тренировок "умеренной сирийской оппозиции". Катар участвовал в совместных программах с госдепом по борьбе с терроризмом и в аналогичных программах ООН, сотрудничал с американским министерством внутренней безопасности и погранично-таможенным управлением, говорится в докладе.

Госдеп нашел хорошие слова для Катара и в том, что касается борьбы с финансированием терроризма, несмотря на критику Трампа. В докладе отмечено участие Катара в региональной рабочей группе MENATAFT и в Эгмонтской группе по финансовой разведке. Говорится также о том, что центральный банк Катара работает с финансовыми институтами над заморозкой активов лиц и организаций, внесенных в список санкций ООН по ИГ и "Аль-Каиде" (запрещена в РФ).

Единственное критическое замечание госдепа заключается в том, что террористы еще могут использовать теневой сектор экономики Катара. "Правительство Катара добилось прогресса в борьбе с финансированием терроризма, но те, кто финансируют терроризм внутри страны, по-прежнему могут использовать неформальную финансовую систему Катара", — говорится в докладе.

"Катар активно участвует в деятельности по борьбе с терроризмом, которую ведут ООН, Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, Организация исламского сотрудничества и Лига арабских стран", — говорится в докладе.