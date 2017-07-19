Политолог назвал причину перестановок в правительстве Турции

АНКАРА, 19 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Перестановки в кабинете министров Турции свидетельствуют о том, что правящая в стране Партия справедливости и развития начала подготовку к президентским и парламентским выборам, которые намечены на ноябрь 2019 года, заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил в среду.

Ранее в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о перестановках в кабинете министров: министры обороны и юстиции заняли должности вице-премьеров, назначены пять новых министров.

"Ревизия кабинета – показатель того, что, скорее всего, нынешнее руководство страны уже готовится к новым выборам. Правительство взяло курс на ускорение событий. Перестановки связаны с тем, что правящей партии необходимо добиться, чтобы во время новых выборов ее результаты были лучше, чем на конституционном референдуме (в апреле, когда сторонники президент Турции Эрдогана набрали 51,4% голосов). Поэтому и президент, и премьер стараются усилить свои позиции заранее", — сказал собеседник агентства.

По его словам, два года, оставшихся до выборов, — это не так много, и все будет зависеть от того, сможет ли новый кабинет изменить общественный настрой к лучшему.

"Например, новым министр юстиции назначен Абдульхамит Гюль. Прежний министр Бекир Боздаг долго находился на этом посту, и в его адрес звучала критика. То же касается перестановки в руководстве минздрава – видимо, власти рассчитывают, что с приходом новых министров критика правительства уменьшится", — добавил Исмаил.