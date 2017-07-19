Аббас прервал визит в Китай, сообщил источник

ИЕРУСАЛИМ, 19 июл — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прервал визит в КНР из-за ситуации на Храмовой горе, сообщил РИА Новости в среду источник в делегации Аббаса.

"Палестинский лидер решил прервать свой зарубежный визит, начатый в КНР, и вернуться в страну, чтобы следить за развитием ситуации в Иерусалиме в свете израильской эскалации и наложенных Израилем ограничений на посещение мечети Аль-Акса", — заявил агентству источник.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по беспрецедентному для последних лет решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.