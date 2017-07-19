Подозреваемый в подготовке теракта в ЛНР указал место хранения взрывчатки

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Задержанный в ЛНР по подозрению в подготовке теракта в Луганске указал место тайника, в котором находилось взрывное устройство, сообщила в среду пресс-служба министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР.

Ранее в среду МГБ заявило о задержании подозреваемого в подготовке теракта в ЛНР, который мог быть направлен, в том числе, против иностранных граждан. По данным ведомства, задержанный — граждан Украины, ранее судимый за разбой и грабежи Руслан Донич. Подозреваемый дал признательные показания.

"Диверсант указал место тайника, в котором находилось взрывное устройство. Тайник, из которого Руслан Донич забрал самодельное взрывное устройство по заданию начальника отдела разведки 8-го полка специального назначения ССО ВСУ Павла Балова, находился в одном из заброшенных домов Луганска", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила глава пресс-службы МГБ Евгения Любенко, задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию направился в Луганск, где должен был ликвидировать иностранных лиц путем закладки самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе "Дружба".