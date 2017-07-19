Участники автопробега дружбы Берлин-Москва посетят 45 городов

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. 23 июля от Бранденбургских ворот стартует автопробег дружбы Берлин-Москва 2017, который продлится три недели и охватит 45 городов. В автопробеге примет участие около тысячи человек.

Организаторы предусмотрели семь различных маршрутов протяженностью более сорока тысяч километров. Кроме того, в рамках автопробега состоится более сотни мероприятий общественно-политической, культурной, экономической, спортивной и экологической направленности.

По словам организаторов, основная цель автопробега – наладить культурные и дружеские связи между странами и народами.

"В 2016 году мы уже показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами, – отметил инициатор автопробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии, доктор Райнер Ротфусс. – Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга".

По словам одного из организаторов автопробега, видеоблогера и активиста движения за мир Ове Шаттауэра, в этом году поездка обещает быть еще более плодотворной.

"Мы хотим встретиться с представителями власти, религиозных и общественных организаций, провести круглые столы и встречи, пресс-конференции и диспуты, стать соорганизаторами культурных и общественных проектов и мероприятий. Мы открыты сотрудничеству и будем рады партнерам, организаторам и участникам встреч автопробега в городах России", – подчеркнул Шаттауэр.

Автопробег дружбы Берлин-Москва – это общественная инициатива, реализуемая некоммерческой организацией Druschba Global e.V. Партнерами проекта выступает Мотоклуб "Ночные волки".