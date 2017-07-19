Депутат Литвы попросил внести Kaspersky Lab в список ненадежных поставщиков

ВИЛЬНЮС, 19 июл — РИА Новости. Член литовской партии "Союз Отечества — христианские демократы" Лауринас Касчюнас обратился к Службе по общественным закупкам и департаменту госбезопасности с просьбой внести компанию Kaspersky Lab в список ненадежных поставщиков, говорится в распространенном в среду пресс-релизе политика.
"В целях обеспечения кибернетической безопасности Литвы в обязательном порядке следует оценить возможность внести компанию Kaspersky Lab в список нежелательных поставщиков", — говорится в релизе Касчюнаса.
Как указывается в сообщении, его просьба основана на том, что в этом месяце власти США удалили Kaspersky Lab из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. "Таким примером должна следовать и Литва с целью обеспечить кибернетическую безопасность республики", — добавляет политик.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.
В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и опрошенные РИА Новости эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.