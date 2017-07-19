Инвалиды заблокировали вход в британский парламент

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Протестующие в инвалидных колясках заблокировали вход в здание Палаты общин британского парламента из-за сокращения размеров пособий, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, полиция стоит у входа в здание. Демонстранты требуют переговоров с членами парламента, отказа от политики экономии в области социального обеспечения и возобновления деятельности Фонда независимой жизни (Independent Living Fund).

"Это послание Терезе Мэй: пока у нас нет справедливости, у вас не будет мира", — цитирует телеканал лозунги участников акции. Они также скандируют: "Хватит смертей из-за сокращений пособий!".

В своем предвыборном манифесте Консервативная партия повторила ранее озвученные тезисы, касающиеся экономики и Brexit. В осеннем чтении бюджета министр экономики Великобритании Филип Хаммонд перечислил основные направления экономической политики на ближайшие годы, отметив, что правительству с учетом Brexit предстоит увеличить госзаимствования, сократить ряд социальных льгот и сделать ставку на технологии, инфраструктуру и повышение уровня производительности.