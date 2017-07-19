Теффт напомнил Хантсману о "преградах" для назначения послом в России

МОСКВА\ ВЛАДИМИР, 19 июл — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт напомнил, что до назначения главой дипмиссии в Москве Джон Хантсман должен пройти ряд процедур, в том числе — обсуждение его кандидатуры в Сенате.

"Белый дом накануне объявил что Джон Хантсман номинирован на пост посла США в РФ. Он должен пройти процедуру одобрения в Сенате. Вообще процедура назначения послом очень отличается от российской: у нас кандидат должен пройти через эти слушания после номинирования, а в России — до", — сказал Теффт журналистам на круглом столе во Владимире.

Согласно законодательству США и существующей дипломатической практике, процесс назначения посла в ту или иную страну требует как получения агремана от принимающего государства, в данном случае РФ, так и проведения слушаний в сенате по вопросу утверждения кандидатуры на данный пост. Также должна быть проведена финансовая проверка кандидата.

Имя Хантсмана впервые появилось в прессе в связи с его возможным назначением послом в РФ в мае, однако ни его представители, ни источники в администрации США не подтверждали информацию о номинации. По мнению ряда экспертов сейчас процедура согласования его кандидатуры может несколько затянуться из-за идущего расследования по возможному российскому вмешательству в американские выборы, однако в итоге он "пройдет" Сенат.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.