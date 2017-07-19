Киев готов принять летальное оружие от США, заявили в Минобороны Украины

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Киев готов принять летальное оружие от США, если власти этой страны примут такое решение, заявил в среду министр обороны Украины Степан Полторак.
Ранее заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине.
"Украина готова принять от США летальное оружие, если такое решение будет принято", — написал Полторак на своей странице в Twitter.
Україна готова прийняти від США летальну зброю, якщо таке рішення буде прийнято— Степан Полторак (@uapoltorak) 19 июля 2017 г.