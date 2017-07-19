Киев готов принять летальное оружие от США, заявили в Минобороны Украины

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Киев готов принять летальное оружие от США, если власти этой страны примут такое решение, заявил в среду министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине.

"Украина готова принять от США летальное оружие, если такое решение будет принято", — написал Полторак на своей странице в Twitter.

Україна готова прийняти від США летальну зброю, якщо таке рішення буде прийнято — Степан Полторак (@uapoltorak) 19 июля 2017 г.

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В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".