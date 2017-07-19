CNN сообщил о новых правилах провоза электроники из Мексики в США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пассажирам, летящим прямыми рейсами из Мексики в США и берущим с собой на борт крупные электронные устройства, придется проходить дополнительную проверку безопасности, сообщает телеканал CNN.

Нововведение начинает действовать в среду, 19 июля. Предупреждение об этом вечером во вторник опубликовало управление гражданской авиации Мексики. Мексиканскую сторону, в свою очередь, проинформировали в министерстве национальной безопасности США.

"Авиалинии применят чрезвычайные меры", — сообщили в мексиканском управлении. Причины для введения дополнительных проверок не указываются.

Пассажирам предписывается "приезжать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы соблюсти все процедуры". Электронные устройства, которые они возьмут с собой на борт, будут подвергнуты проверке и должны быть представлены отдельно от остального багажа без защитных чехлов.

Ранее США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более 2 тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

On Mexico-US flights passengers will be subject to extra security checks for electronic devices larger than a phone https://t.co/b0BiMLwB3G pic.twitter.com/dG1ISs7BWE — CNN (@CNN) 19 июля 2017 г.

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