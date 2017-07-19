Франция призвала Россию осудить новые высказывания Кадырова о геях

ПАРИЖ, 19 июл — РИА Новости. Париж призывает российские власти осудить новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о гомосексуалистах и проверить факты нарушений против них, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.
"Мы призываем власти Российской Федерации осудить заявления президента Чечни", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в среду.
Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе версальской встречи в конце мая заявил президенту РФ Владимиру Путину об обеспокоенности ситуацией с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне.
"Мы повторяем наш призыв тщательно проверить утверждения об арестах, незаконных задержаниях, пытках и убийствах граждан в Чечне из-за их сексуальной ориентации", — добавила представитель МИД.