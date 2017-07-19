Франция призвала Россию осудить новые высказывания Кадырова о геях

ПАРИЖ, 19 июл — РИА Новости. Париж призывает российские власти осудить новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о гомосексуалистах и проверить факты нарушений против них, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Ранее Кадыров в интервью телеканалу HBO назвал "ерундой" сообщения о преследовании геев в Чечне, заявив, что в республике их нет. В то же время он допустил, что они могут быть, и предложил "забрать их в Канаду, подальше от нас".

"Мы призываем власти Российской Федерации осудить заявления президента Чечни", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в среду.

Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе версальской встречи в конце мая заявил президенту РФ Владимиру Путину об обеспокоенности ситуацией с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Мы повторяем наш призыв тщательно проверить утверждения об арестах, незаконных задержаниях, пытках и убийствах граждан в Чечне из-за их сексуальной ориентации", — добавила представитель МИД.