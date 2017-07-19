Испанская полиция обнаружила три украденные картины Фрэнсиса Бэкона

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция Испании обнаружила три из пяти украденных картин знаменитого британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, пишет газета Pais.

Не сообщается, какие именно картины были найдены и где.

Пять картин стоимостью от 25 до 30 миллионов евро были украдены в июне 2015 года из дома близкого друга художника Хосе Капело, который получил произведения знаменитого мастера в наследство. Воры воспользовались тем, что в квартире никого не было. При этом ни портье дома, ни соседи ничего не видели.

В доме нет камер наблюдения, хотя этот район постоянно патрулируют полицейские, поскольку он находится в самом центре столицы, в непосредственной близости от сената. Преступники смогли заблокировать сигнализацию и не оставили никаких отпечатков. Помимо картин преступники похитили другие ценности. Эта кража предметов современного искусства расценивается как крупнейшая за всю историю страны.

В январе стало известно, что по подозрению в квартирных кражах в Испании задержаны восемь человек, трое их них могут быть причастны к краже картин Бэкона.

За свою жизнь Бэкон часто посещал Мадрид, где изучал произведения других художников, представленные в музее Прадо. Он скончался в Мадриде в 1992 году в возрасте 82 лет.

Произведения Бэкона пользуются огромным спросом у коллекционеров. В 2007 году семья шейха Катара приобрела "Этюд к портрету папы Иннокентия X на красном фоне" за 53 миллиона долларов, "Триптих, 1976" был куплен в 2008 году на аукционе Sotheby's Романом Абрамовичем за 86,3 миллиона долларов. В ноябре 2013 года "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" была продана за рекордные 142,4 миллиона на Christie's. В 2014 году покупатель из Америки приобрел "Портрет говорящего Джорджа Дайера" за 70 миллионов. Триптих "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" ушел на Christie's за 80,8 миллиона.