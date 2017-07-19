В США семью с тремя детьми высадили из самолета без объяснения причин

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Семью с тремя детьми высадили из самолета авиакомпании JetBlue, совершавшего внутренний перелет в США, без объяснения причин, сообщает телеканал Local 10.
Как рассказал адвокат семьи, его клиенты — Тамир Раанан и Мэнди Ифра, проживающие в Бруклине, сели на самолет, направляющийся из Форт-Лодердейла в Нью-Йорк. Их годовалая дочка Эден начала пинать сидение другого пассажира. По словам матери ребенка, она извинилась перед незнакомым пассажиром и обменялась с ним парой фраз, прежде чем он пересел на другое место.
Family of 5 kicked off JetBlue flight in Fort Lauderdale seeks answers https://t.co/8Gf6ZiVsW5 pic.twitter.com/lIVKITmlJr— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 19 июля 2017 г.
После к супругам подошел бортпроводник и попросил их покинуть самолет.
"Самолет развернулся, вернулся к выходу на посадку, и сотрудники службы безопасности JetBlue вошли и сказали мне и моей семье собирать вещи и высаживаться", — вспоминает Ифра.
"Клиентов высадили не из-за действий их детей", — объяснили в JetBlue.
Вся семья должна была сесть на другой рейс авиакомпании на следующий день, однако по их прибытию в аэропорт им сообщили, что они не смогут улететь самолетом JetBlue, пока ведется расследование инцидента.
Также супруги пожаловались на то, что их багаж выгружать не стали, и вся семья осталась без одежды и без вещей, необходимых для детей. Когда семья в конечном итоге добралась до Нью-Йорка, своего багажа там она не обнаружила. Вещи вернулись к хозяевам лишь неделю спустя.
Ифра заявила, что версия произошедшего, высказанная авиакомпанией, неверна, и что она просто хотела бы получить извинения.