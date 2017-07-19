В США семью с тремя детьми высадили из самолета без объяснения причин

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Семью с тремя детьми высадили из самолета авиакомпании JetBlue, совершавшего внутренний перелет в США, без объяснения причин, сообщает телеканал Local 10.

Как рассказал адвокат семьи, его клиенты — Тамир Раанан и Мэнди Ифра, проживающие в Бруклине, сели на самолет, направляющийся из Форт-Лодердейла в Нью-Йорк. Их годовалая дочка Эден начала пинать сидение другого пассажира. По словам матери ребенка, она извинилась перед незнакомым пассажиром и обменялась с ним парой фраз, прежде чем он пересел на другое место.

Family of 5 kicked off JetBlue flight in Fort Lauderdale seeks answers https://t.co/8Gf6ZiVsW5 pic.twitter.com/lIVKITmlJr — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 19 июля 2017 г.

​После к супругам подошел бортпроводник и попросил их покинуть самолет.

"Самолет развернулся, вернулся к выходу на посадку, и сотрудники службы безопасности JetBlue вошли и сказали мне и моей семье собирать вещи и высаживаться", — вспоминает Ифра.

Согласно заявлению самой авиакомпании, Раанан и Ифра "угрожали физической расправой сидящему рядом пассажиру". На просьбы покинуть воздушное судно они отвечали отказом, после чего правоохранители выпроводили их. Отмечается, что компания вернула семье потраченные деньги.

"Клиентов высадили не из-за действий их детей", — объяснили в JetBlue.

Вся семья должна была сесть на другой рейс авиакомпании на следующий день, однако по их прибытию в аэропорт им сообщили, что они не смогут улететь самолетом JetBlue, пока ведется расследование инцидента.

Также супруги пожаловались на то, что их багаж выгружать не стали, и вся семья осталась без одежды и без вещей, необходимых для детей. Когда семья в конечном итоге добралась до Нью-Йорка, своего багажа там она не обнаружила. Вещи вернулись к хозяевам лишь неделю спустя.

Ифра заявила, что версия произошедшего, высказанная авиакомпанией, неверна, и что она просто хотела бы получить извинения.