Тест подтвердил, что в Альпах нашли останки пропавших 75 лет назад супругов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ДНК-тест установил, что найденные на прошлой неделе в швейцарских Альпах останки принадлежат пропавшим 75 лет назад супругам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

"Останки, обнаруженные на леднике, были официально опознаны. Они принадлежат Марселену Дюмулену и его жене Франсине Дюмулен, которые трагически исчезли 15 августа 1942 года ", — сообщила полиция.

По словам одной из дочерей супругов, похороны состоятся в субботу. Она добавила, что будет рада увидеть родителей, "просто чтобы обнять".

В понедельник вечером полиция сообщила, что на прошлой неделе один из рабочих обнаружил два тела на леднике Цанфлерон недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере на высоте более 2,5 тысяч метров. Сообщается, что погибшие имели при себе документы. Ими оказались супруги Марселен и Франсин Дюмулен, пропавшие без вести 75 лет назад.