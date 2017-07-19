Еврокомиссия призвала не запугивать независимых журналистов в Польше

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс в связи с угрозами, поступившими в адрес корреспондента польского частного канала Polsat в Брюсселе Дороты Баволек, призвал не запугивать независимых журналистов в Польше.

Ранее информационный интернет-ресурс EurActiv сообщил, что Баволек подверглась со стороны соотечественников в социальных сетях оскорблениям и угрозам смертельной расправы после того, как на подконтрольном государству Польском телевидении ее обвинили в том, что она задает Еврокомиссии политические мотивированные вопросы с целью "навредить Польше".

"Я призываю всех, кто участвует в дискуссии, прекратить запугивать журналистов, если даже кто-то считает, что они задают слишком критические вопросы", — сказал он на пресс-конференции.

Тиммерманс заявил, что недопустимо превращать представителей СМИ "во врагов народа".

На брифинге в Еврокомиссии 13 июля Баволек попросила представителя коллегии еврокомиссаров отреагировать на ситуацию с демократией в Польше.

Сенат Польши принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальномсудебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции". Польская оппозиция считает данные поправки "покушением на демократию". Оппозиционные политики призывали к вмешательству в сложившуюся ситуацию Еврокомиссию.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС.