В Абхазии нашли останки 30 солдат, погибших во Второй мировой войне

СУХУМ, 19 июл — РИА Новости. Останки 30 советских солдат, погибших во Второй мировой войне, обнаружила в Абхазии поисковая экспедиция "Санчара. Высокогорный фронт-2017", передает в среду агентство Sputnik Абхазия.

"Останки 30 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обнаружены поисковой экспедицией "Санчара. Высокогорный фронт-2017". Останки найдены на Санчарском перевале", — говорится в сообщении.

По словам руководителя экспедиции Николая Медвенского, солдаты погибли 15-16 октября 1942 года, когда советские войска предприняли одну из неудачных попыток овладеть Санчарским перевалом. Войска были встречены интенсивным минометным огнем. Как отметил Медвенский, останки погибших до сих пор не были захоронены, они лежали среди камней.

Идея о проведении поисковой экспедиции, по словам Медвенского, возникла после того, как в августе 2016 года в интернете на одном из туристических форумов появилась информация об обнаружении на перевале останков. В четверг планируется спуск останков в село Псху, а в субботу – их торжественное захоронение.

Как уточняет агентство, поисковые работы проводятся по распоряжению президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Для организации работ была создана межведомственная комиссии во главе с руководителем администрации президента Дауром Аршба.

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