В ДНР назвали "вбросом" данные Киева об обстреле Авдеевки

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин назвал "вбросом" информацию украинских силовиков об обстреле Авдеевки, подконтрольной Киеву.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела подконтрольной Киеву Авдеевки во вторник вечером.

"Я уже сообщал о спланированных командованием так называемой АТО… серии вбросов, цель которых — обвинение ВС ДНР в обстрелах жилых кварталов населенных пунктов на подконтрольных Киеву территориях", — сказал в среду журналистам Басурин.

По его словам, одним из таких "вбросов" является сообщение Киева об обстреле Авдеевки вечером во вторник.

"При этом в качестве подтверждений украинские СМИ демонстрируют фотографии домов, разрушенных в 2014-2015 годах в ходе агрессии украинских силовиков. Вчера штаб АТО поспешил заявить о ранении двух жителей Авдеевки в результате минометного обстрела якобы с нашей стороны. Однако сегодня пресс-офицер штаба АТО Стельмах, заявил, обращаю ваше внимание, о подрыве (на взрывных устройствах — ред.) данных гражданских лиц, что идет в разрез с ранее озвученной информацией", — добавил Басурин.

Он отметил, что подобные заявления Киева — это "оправдания для осуществления обстрелов территории ДНР".