МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста

СУХУМ, 19 июл — РИА Новости. Фотографии братьев Даура и Адгура Джинджолия, подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, опубликованы на официальной странице МВД Абхазии в Facebook, сообщает Sputnik Абхазия.
Младший из братьев Адгур Джинджолия уже выдал следствию нож, которым был убит Андрей Кабанов, а так же ювелирные украшения и два фотоаппарата потерпевших. Украденные вещи были спрятаны в лесном массиве, недалеко от места жительства подозреваемого.
Убийство российского туриста было совершено 11. Двое в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на группу отдыхающих из Москвы.
Расследование уголовного дела взято под личный контроль президента Абхазии Рауля Хаджимба. Координирует ход расследования созданный оперативный штаб в составе руководителей МВД и Службы государственной безопасности республики под председательством генерального прокурора.
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