МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста

Один из братьев Джинджолия, подозреваемых в убийстве русского туриста Андрея Кабанова

Один из братьев Джинджолия, подозреваемых в убийстве русского туриста Андрея Кабанова

СУХУМ, 19 июл — РИА Новости. Фотографии братьев Даура и Адгура Джинджолия, подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, опубликованы на официальной странице МВД Абхазии в Facebook, сообщает Sputnik Абхазия.

Сейчас подозреваемые в убийстве братья дают признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства.

Младший из братьев Адгур Джинджолия уже выдал следствию нож, которым был убит Андрей Кабанов, а так же ювелирные украшения и два фотоаппарата потерпевших. Украденные вещи были спрятаны в лесном массиве, недалеко от места жительства подозреваемого.

Убийство российского туриста было совершено 11. Двое в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения ножевое ранение получил гражданин России Андрей Кабанов, который позже скончался в местной больнице. Остальные потерпевшие: жена погибшего, четверо несовершеннолетних детей и семейная пара Чижиковых – не пострадали.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль президента Абхазии Рауля Хаджимба. Координирует ход расследования созданный оперативный штаб в составе руководителей МВД и Службы государственной безопасности республики под председательством генерального прокурора.

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