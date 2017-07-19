Совет Федерации одобрил закон о приграничном сотрудничестве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон "Об основах приграничного сотрудничества", который призван стать центральным в системе правовых норм, регулирующих отношения в данной сфере.
Приграничное сотрудничество будет реализовываться по следующим направлениям: сотрудничество в области экономики, транспорта и связи, энергетики, науки и образования, культуры и искусства, спорта и туризма, здравоохранения, экологии и природопользования, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, а также в социальной сфере.
Также в этот перечень входят предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий катастроф, стихийных бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их последствий и иные направления сотрудничества, осуществляемые приграничными регионами в пределах их компетенции.
В законе отмечается, что муниципальные образования тоже должны принимать участие в приграничном сотрудничестве, в частности, в их полномочия входит заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств.
Уточняется, что соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не являются международными договорами России.