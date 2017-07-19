Россия продолжит поднимать в ОБСЕ проблему сноса памятников в Польше

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Москва продолжит поднимать в рамках ОБСЕ проблему действий Варшавы, принявшей поправки в законопроект о декоммунизации, которые предполагают снос советских памятников, заявил в среду постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Буквально неделю назад мы серьезно поднимали тему этих беспринципных акций польского руководства в отношении памятников Второй мировой войны, нашим героям, которые отдали жизни за освобождение Польши. В основном наши призывы не допустить законодательного оформления этих бесчеловечных акций остались по сути без серьезной реакции, поляки пытались объяснить, что все делается правильно, никто не собирается сносить все, но вот есть некоторые критерии, которые подпадают под действие нового законодательства. Очень несерьезно звучали (эти заявления), включая и отсутствие комментария, что это нарушает наши двусторонние межправительственные договоренности", — сказал Лукашевич в рамках видеомоста из Вены, организованного МИА "Россия сегодня".

По его словам, Евросоюз и другие страны ОБСЕ "вразумительно не смогли прокомментировать действия Варшавы", "считая, что эта тема двусторонних отношений России и Польши". "Что категорически не может восприниматься нами, и эту тему мы будем продолжать ставить", — отметил Лукашевич.