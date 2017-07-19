В Швеции отправили на обследование мужчину, протаранившего торговый центр

СТОКГОЛЬМ, 19 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, который протаранил двери крупного торгового центра в Швеции, отправили на обследование, так как врачи подозревают, что он страдает расстройством психики, сообщила местная редакция Радио Швеции SR в Халланд.

Во вторник вечером автомобиль врезался в двери торгового центра в провинции Халланд на юго-западе Швеции. Водителя задержали охранники магазина. Полиция осмотрела машину и не нашла в ней опасных предметов. В результате инцидента незначительные травмы получили два человека. Водитель был задержан.

"Мужчина по-прежнему подозревается в преступлении. По оценкам он, скорее, нуждается в медицинской помощи, и прокурор принял решение (отпустить) ночью ", — рассказал шведскому телевидению SVT представитель полиции Западной Швеции Томи Ньюман.

Как поясняет местная редакция Радио Швеции SR в Халланд, врачи подозревают, что 65-летний мужчина страдает расстройством психики, и его доставили для обследования в больницу.

Торговый центр хорошо известен многим шведам, из-за обилия недорогих товаров в нем всегда много покупателей.