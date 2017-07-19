Аэропорт Хургады возобновил работу после задымления в самолете

КАИР, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Аэропорт египетского курортного города Хургада возобновил нормальную работу после задымления в салоне пассажирского самолета, готовившегося к взлету в Лондон, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

Ранее египетские СМИ сообщили, что в самолете британской авиакомпании прямо перед взлетом произошло задымление из-за технической неполадки в одном из двигателей. Сообщалось, что в самолете на момент задымления находились 251 пассажир и девять членов экипажа, лайнер следовал по рулежной дорожке и готовился к взлету. После возникновения задымления в салоне командир экипажа принял решение открыть аварийные выходы для эвакуации пассажиров. По информации СМИ, при эвакуации некоторые пассажиры получили ушибы, у одного имеется подозрение на перелом конечностей.

"Работа аэропорта восстановлена в нормальном режиме после введения режима ЧС из-за задымления в двигателе самолета, который находился на рулежной дорожке и готовился вылететь в Лондон… Все пассажиры были эвакуированы через аварийные выходы и размещены в гостинице города в ожидании другого самолета", — сообщил собеседник агентства.

Египетские СМИ в среду также сообщили, что в аэропорту Хургады проходят учения по взаимодействию служб на случай ЧС с обнаруженным на борту пассажирского самолета взрывным устройством. Официальных комментариев египетских властей или администрации аэропорта пока не поступало.