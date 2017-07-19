Париж не предъявлял новый план по Донбассу, заявил Грызлов
12:3019.07.2017
(обновлено: 13:13 19.07.2017)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Париж не предъявлял план по урегулированию конфликта в Донбассе, который в СМИ получил название "план Макрона", сообщил РИА Новости представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Официально ни Макрон, ни французский МИД не предъявляли никакого нового плана, отличающегося от Минских соглашений", — сказал Грызлов агентству, отвечая на вопрос, знаком ли он с деталями "плана Макрона", о подготовке которого было заявлено в ходе визита президента Украины Петра Порошенко во Францию.
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