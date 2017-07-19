Париж не предъявлял новый план по Донбассу, заявил Грызлов

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (285)

Билборд с плакатом Мир! Мир! Мир! Нашему прекрасному Донбассу! на одной из улиц города Донецка. Архивное фото

Билборд с плакатом Мир! Мир! Мир! Нашему прекрасному Донбассу! на одной из улиц города Донецка. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Париж не предъявлял план по урегулированию конфликта в Донбассе, который в СМИ получил название "план Макрона", сообщил РИА Новости представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Официально ни Макрон, ни французский МИД не предъявляли никакого нового плана, отличающегося от Минских соглашений", — сказал Грызлов агентству, отвечая на вопрос, знаком ли он с деталями "плана Макрона", о подготовке которого было заявлено в ходе визита президента Украины Петра Порошенко во Францию.

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