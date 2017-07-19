В Южной Корее расследуют возвращение в КНДР бывшей перебежчицы

ТОКИО, 19 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Полиция Южной Кореи расследует обстоятельства неожиданного возвращения в КНДР бывшей северокорейской перебежчицы Лим Чжи Хён на предмет нарушения закона о государственной безопасности, передает агентство Рёнхап.

Бежавшая из КНДР в 2014 году Лим Чжи Хён завоевала большую известность в Южной Корее телепрограммами о перебежчиках. Однако 16 июля на пропагандистском сайте "Ури минчжоккири" ("Наша нация"), представляющем официальную позицию Пхеньяна, появилось видеообращение Лим Чжи Хён, которая заявила, что вернулась на родину из капиталистического "ада" в Южной Корее. По словам перебежчицы, на юге полуострова у нее "быстро развеялись фантазии" о благополучии на Юге, и в июне она бежала обратно в КНДР, воссоединившись с родителями в городе Анжду провинции Пхёнан-Намдо на западе страны.

Как отмечает агентство Рёнхап, пока не ясно, было ли это добровольным возвращением Лим Чжи Хён, или она была похищена, к примеру, на границе Китая с КНДР при попытке встретиться с родственниками.

Агентство приводит слова источника в полиции Южной Кореи, что в настоящее время власти "выясняют, представляла ли она угрозу для государства и нанесла ли вред обществу". "Рассматривается вопрос о том, была ли она специально внедрена (в Южную Корею) в нарушение статьи 6-й закона о государственной безопасности", — сообщил источник в полиции.

В первом пункте 6-й статьи этого закона указывается, что лица, внедренные в Южную Корею из районов "под контролем антигосударственной организации" или бежавшие туда и осознанно наносящие вред либерально-демократическому порядку в государстве, подлежат лишению свободы сроком на 10 лет.

Согласно южнокорейскому закону о государственной безопасности, КНДР является "антигосударственной организацией", все несанкционированные контакты с ней преследуются как уголовные преступления. По данным Рёнхап, полиция сейчас проверяет переписку и банковские счета Лим Чжи Хён, опрашивает ее знакомых.