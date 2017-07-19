В Стамбуле затопленные после ливня станции метро возобновили работу

АНКАРА, 19 июл — РИА Новости. Линия стамбульского метро между станциями Otogar и Yenikapi, затопленными накануне после продолжавшегося в течение нескольких часов сильнейшего ливня, возобновила работу, сообщил РИА Новости представитель администрации стамбульского метрополитена в среду.

Во вторник из-за ливня в Стамбуле были затоплены несколько улиц и станций метро. Мэрия города призвала автовладельцев без острой необходимости не пользоваться своими машинами. Власти продолжают оказывать помощь жителям пригорода Стамбула Силиври, который больше всего подвергся влиянию стихии — затоплены нижние этажи домов и сотни автомобилей, часть из них были снесены потоками воды. Никто не погиб.

За 106 лет метеонаблюдений ливень в Стамбуле во вторник стал третьим по интенсивности и самым сильным за последние 9 лет, в различных районах города выпало от 65 до 110 миллиметров осадков.

"Все станции метро на участке Otogar — Yenikapi возобновили сегодня работу в полном объеме", — сообщил представитель администрации стамбульского метрополитена.

Паромное сообщение между азиатской и европейской частями города осуществляется без перебоев. Работают туннели под Босфором. Междугородные автотрассы открыты для движения. Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле работает в штатном режиме.