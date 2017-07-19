В Черногории отложили суд по делу о попытке путча

БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Высший суд Черногории отложил в среду заседание по делу о подготовке путча на прошедших парламентских выборах, так как защита обвиняемых потребовала отвода главного обвинителя и прокуроров за личную пристрастность, передает Радио и телевидение Черногории.
Защитник Йованович заявил, что подход обвинения "полностью пристрастный", и указал, что прокурор "сделал общедоступными переговоры, записи не только обвиняемых и адвокатов, но и внутренняя коммуникация адвокатов".
"Ясно, что главный специальный прокурор и прокурор спецпрокуратуры Саша Чадженович сейчас должны прекратить работу по данному делу", — цитирует телеканал Йовановича.
Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота также выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.
По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно.
Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".