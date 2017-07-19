В Черногории отложили суд по делу о попытке путча

БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Высший суд Черногории отложил в среду заседание по делу о подготовке путча на прошедших парламентских выборах, так как защита обвиняемых потребовала отвода главного обвинителя и прокуроров за личную пристрастность, передает Радио и телевидение Черногории.

Заседание должно было начаться в 9.00 (10.00 мск) в большом зале Высшего суда в Подгорице. Судья Сузана Мугоша приняла решение о переносе заседания на неопределенное время, после того как адвокат Мирое Йованович и его коллеги из защиты обвиняемых подали требование об отводе главного специального прокурора Миливое Катнича и всех прокуроров по делу.

Защитник Йованович заявил, что подход обвинения "полностью пристрастный", и указал, что прокурор "сделал общедоступными переговоры, записи не только обвиняемых и адвокатов, но и внутренняя коммуникация адвокатов".

"Ясно, что главный специальный прокурор и прокурор спецпрокуратуры Саша Чадженович сейчас должны прекратить работу по данному делу", — цитирует телеканал Йовановича.

Ранее суд назначил главные заседания по делу о попытке путча в Черногории на 19-21 июля, теперь дата зависит от сроков рассмотрения заявления защиты.

Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота также выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно.

Согласно сведениям прокуратуры, данная группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".