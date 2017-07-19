В центре Торонто с отеля демонтировали имя Трампа

В центре Торонто с отеля демонтировали имя Трампа

В центре Торонто с отеля демонтировали имя Трампа

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупные буквы фамилии президента США Дональда Трампа демонтировали с фасада бывшего отеля Trump International Hotel and Tower в канадском Торонто, сообщил телеканал CTV News.

Небоскреб в 65 этажей переживает масштабный ребрендинг после того, как компания-владелец JFC Capital выкупила контракт на управление зданием у подразделения Trump Organization. Новый обладатель прав на отель канадская компания InnVest Hotels LP решила переименовать его.

Во вторник рабочие при помощи строительного оборудования буква за буквой начали демонтировать с верхней части фасада огромную надпись TRUMP.

The Trump name is being removed from a hotel in Toronto because the brand is failing. I hope this was all worth it, @realDonaldTrump. pic.twitter.com/XgPpNiXqun — Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) 18 июля 2017 г.

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По данным телеканала, открывшийся в Торонто в 2012 году отель еще на стадии строительства вызывал множество вопросов. В 2015 году из-за качающегося шпиля на вершине башни полиции пришлось перекрыть дороги вокруг отеля, а еще через год треснувшее стекло вынудило власти повторить эту меру. Через две недели после того, как Трамп выиграл президентские выборы в США, у здания отеля стали собираться протестующие.

Единственный в Канаде отель Trump Organization теперь остался в Ванкувере.

It's a great day for Toronto, ladies and gentlemen — Trump sign coming and staying down. pic.twitter.com/qJdlbl5ltr — ╮ (⌐■_■) ╭ EASY🇩™ (@UrBroYo) 18 июля 2017 г.

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