Корреспондент RT на арабском награжден премией профсоюза журналистов Ирака

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Корреспондент RT на арабском Ашраф Мухаммад аль-Аззауи, возглавляющий бюро телеканала в Ираке, стал обладателем премии Национального профсоюза журналистов страны за освещение операции по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает в среду пресс-служба канала.

Аль-Аззауи, который вел репортажи и делал прямые включения с линии фронта в ходе военных действий в городе, был удостоен награды премии "Свободный Мосул". За серию сюжетов из Мосула журналист RT также получил знак отличия от министерства культуры Ирака.

"Ашраф аль-Аззауи награждается в знак благодарности за особую роль в освещении боев за освобождение города Мосула", – отметили в Национальном профсоюзе журналистов Ирака.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Ашраф Мухаммад аль-Аззауи – корреспондент RT в Ираке с 2008 года. Помимо событий в Мосуле, он освещал операции по освобождению городов Тикрит, Эль-Фаллуджа, Эр-Рамади и других. В 2015 году в городе Эр-Рамади корреспондент RT попал под массированный минометный обстрел со стороны террористов. Ранее в Багдаде рядом со зданием, где находится бюро RT, взорвался заминированный грузовик.

На счету Ашрафа аль-Аззауи интервью со многими высокопоставленными лицами Ирака, среди которых вице-президент Ирака Айяд Аллауи и премьер-министр страны (2006-2014 гг.) Нури аль-Малики. Корреспондент RT становился лауреатом медиафестиваля "Аль-Гадир", а также был удостоен почетного знака министерства обороны Ирака.

RT на арабском неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе AIB Awards, New York Festivals и Promax BDA, а сайт RT Arabic языке вошел в топ-3 лучших информационных онлайн-ресурсов в арабском мире и получил премию Forbes Middle East Top Media Online Award.

Национальный профсоюз журналистов Ирака с 2014 года отмечает наградами журналистов, освещающих события в стране. В этом году премия была приурочена к освобождению Мосула от террористов и ежегодному Дню журналистики Ирака, который отмечается в 148-й раз.