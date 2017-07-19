Полиция в Бельгии не в полной мере готова к реагированию на ЧП

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Силы быстрого реагирования полиции Бельгии из-за кадровой недоукомплектованности не готовы в должной степени к полномасштабному развертыванию на случай чрезвычайных ситуаций, включая теракты, следует из доклада комитета "П", надзорного органа по контролю за силовыми структурами.

"Проблема стала еще более насущной в результате террористической угрозы с 2015 года", — пишет в среду cо ссылкой на доклад газета Derniere heure

По ее данным, если до полицейской реформы 2001 года в Бельгии в условиях ЧС могли быть мобилизованы до 80 взводов быстрого реагирования в составе 40 полицейских в каждом, то сегодня — лишь 54. Нехватка кадров в полицейском корпусе сил быстрого реагирования составляет в среднем 19,7%, пишет издание со ссылкой на данные доклада комитета "П". Вместе с тем, в нем отмечается, что на практике случае возникновения ЧС реально задействуются от 30 до 40 взводов экстренного реагирования.

Как сообщила ранее телерадиокомпания RTBF, более 130 полицейским — участникам парада в день национального праздника Бельгии 21 июля — из соображений безопасности впервые выдадут патроны к оружию. По словам представителя полицейского профсоюза ACV Яна Адама, "в случае возникновения чрезвычайной ситуации они смогут отреагировать надлежащим образом".

По традиции, кульминацией праздничной программы станет военный парад с участием колонны полицейских, принимать который будет король бельгийцев Филипп. Согласно информации RTBF, военным из числа участников праздничного марша, в отличие от полицейских, патроны выданы не будут.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.