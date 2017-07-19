За депутата Рады Добкина внесли более миллиона долларов залога

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников внесли за него весь залог в размере 1,9 миллиона долларов.

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов). Добкин считает, что размер залога необоснованно большой, и заявил, что не будет вносить за себя деньги. Ранее он сообщил, что Новинский внес за него 30 миллионов гривен (около 1,15 миллиона долларов) в качестве части залога.

"Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог — ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом", — приводятся слова Добкина на сайте "Оппозиционного блока".

По его словам, первую часть залога в размере 30 миллионов гривен внес Новинский, вторую – в размере 20 миллионов гривен (около 770 тысяч долларов) – Колесников. "Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", — сказал депутат о своих дальнейших действиях.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

Верховная рада ранее дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.