Глава МВД Украины сменил руководство Нацполиции Донецкой области

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что начальник отделения Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен на должность первого заместителя главы Нацполиции, его место займет полковник Виталий Невгад.

"Вячеслав Аброськин назначен первым замглавы Нацполиции Украины… Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей дало мне основание по представлению Сергея Князева (главы Нацполиции — ред.) сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность", — написал Аваков в среду на своей странице в Fаcebook

Министр также сообщил, что главой полиции Донецкой области назначили полковника Невгада, ранее он работал заместителем Аброськина.