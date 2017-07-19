В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ, 19 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу началась в среду в Баку, стороны намерены обсудить реализацию региональных проектов.

На повестке встречи — вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализации региональных проектов.

Также в среду в Баку пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.

Первая трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция прошла 26 мая 2014 года в Баку. Вслед за этим в рамках IV Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств 5 июня того же года проводились встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, тогдашним главой Турции Абдулла Гюлем и главой Туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

Двадцать девятого января 2015 года в Ашхабаде по итогам второй встречи в названном формате была принята рамочная программа для сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркменистана на 2015-2017 годы.