В ДНР сообщили о повреждении двух домов при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Два дома получили повреждения на западных окраинах Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"По состоянию на 19 июля в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) в поселке Александровка Петровского района города Донецка по улице Челюскинцев разрушен один жилой дом, и еще один жилой дом и хозяйственная постройка повреждены", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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