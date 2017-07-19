В Ровенской области произошел взрыв, трое погибли
10:0519.07.2017
(обновлено: 10:06 19.07.2017)
18111
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва неизвестного предмета в частном доме в Ровенской области, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В поселке городского типа Заречное 18 июля около 22.38 (совпадает с мск) на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли три человека", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители расследуют обстоятельства и причины взрыва.